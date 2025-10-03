چناب کنارے لال پتھر کی مسجد بو علی قلندر، سیاحوں کی توجہ کا مرکز
چناب نگر (نامہ نگار ) دریائے چناب کے کنارے لال پتھر سے تیار مسجد بو علی قلندر اپنی خوبصورتی میں منفرد اور انتہائی خصوصیات کی حامل ہے ، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد اسے دیکھنے کے لیے آتی ہے۔
دریائے چناب کنارے چلہ گاہ حضرت بو علی قلندر سے ملحقہ لال پتھر سے بنی یہ مسجد وہاں سے گزرنے والے ہر سیاح کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے ۔ مسلسل دریائے چناب کا پانی اس مسجد کی بنیادوں کو چھوتا ہے جس کے باعث یہ سخت گرمیوں میں بھی ٹھنڈی رہتی ہے ۔ مسجد کے برآمدوں میں بنی ڈاٹس اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتی ہیں۔ سخت گرمی اور پہاڑوں کی تپش کے باوجود مسجد کا اندرونی حصہ اور برآمدے انتہائی ٹھنڈے رہتے ہیں۔ ماہِ ربیع الاول کی آمد سے قبل مسجد کو مختلف خوشبوؤں سے دھویا جاتا ہے ۔ مسجد کے صحن اور برآمدوں میں قیمتی پتھر لگایا گیا ہے جبکہ دیواروں پر سفید پتھروں سے نقش نگاری، قرآنی آیات اور احادیث تحریر کی گئی ہیں۔ لکڑی سے بنے صدر دروازے پر چناب نگر کے کاریگروں کی منبت کاری نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔