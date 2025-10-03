جڑانوالہ:اتائیوں سے ساز باز،ڈی ڈی ایچ او کو ہٹانے کا مطالبہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جنرل سیکرٹری مرکزی انجمن تاجران کریانہ ایسوسی ایشن جڑانوالہ میاں وقاص خالد نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل جڑانوالہ میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رانا شہزاد عرصہ دراز سے تعینات ہیں۔
ان کی تعیناتی کے دوران پرائیویٹ ہسپتالوں میں انسانی اموات کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے لیکن ڈی ڈی ایچ او مبینہ طور پر اتائیوں سے ساز باز کرتے ہوئے فرضی کارروائیاں کرتے ہیں۔ان کے مطابق ڈاکٹر شہزاد ہسپتال بند کرنے کے بجائے محض آپریشن تھیٹر سیل کرتے ہیں اور بعدازاں بھاری رقوم کے عوض دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی جاتی ہے ، جس کے نتیجہ میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ پریس ریلیز میں مزید کہا گیا کہ مذکورہ افسر نے تحصیل بھر کے عطائیوں اور پرائیویٹ ہسپتال مالکان سے ذاتی مراسم قائم کر رکھے ہیں جس کے باعث وہ کھلے عام انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔میاں وقاص خالد نے حکامِ بالا سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ شہریوں پر رحم کھاتے ہوئے ڈاکٹر شہزاد رانا کو فوری طور پر معطل کیا جائے ۔