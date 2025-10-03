جھنگ :رمیش سنگھ کا دورہ،سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے جھنگ کے دورے کے دوران سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا۔
اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے 250 خاندانوں کو راشن فراہم کیا گیا جبکہ مخیر حضرات کے تعاون سے موضع مگھیانہ کے 150 خاندانوں میں راشن اور کپڑے بھی تقسیم کیے گئے ۔صوبائی وزیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں اور ذاتی طور پر متاثرہ اضلاع کے دورے بھی کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے تاکہ متاثرین کی بروقت اور شفاف مدد یقینی بنائی جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران ریسکیو ٹیموں اور ضلعی انتظامیہ نے بہترین انتظامات کر کے اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے ادا کیں، جبکہ این جی اوز اور مخیر حضرات کا تعاون بھی لائقِ تحسین ہے ۔بھارت کے رویے پر بات کرتے ہوئے سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ بھارت نے رات کی تاریکی میں دریاؤں میں پانی چھوڑ کر غیر ذمہ دارانہ طرزِ عمل اختیار کیا۔ تاہم پاکستانی قوم متحد ہو کر اس آفت کا مقابلہ کر رہی ہے اور دنیا کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہر مشکل کا مل کر سامنا کریں گے ۔