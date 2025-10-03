سمندری:25 اکتوبر کو سالانہ بین الاقوامی تحفظ ختم نبوت کانفرنس
سمندری (نمائندہ دنیا )سالانہ بین الاقوامی تحفظ ختم نبوت کانفرنس 25 اکتوبر کو فٹ بال اسٹیڈیم سمندری میں منعقد ہوگی، جس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
جس میں منتظمین نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مفتی علامہ محمد سعید رضوی، میاں عبدالرشید، سید مطاع الرسول، میاں ممتاز علی، ڈاکٹر یامین مرزا، مزاز شہزاد بیگ سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ ختم نبوت ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے ، جس پر کسی بھی قسم کی آنچ برداشت نہیں کی جاسکتی۔انہوں نے کہا کہ تمام مکاتب فکر کے افراد کو چاہیے کہ وہ ایمانی جذبے کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کریں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ختم نبوت کے عقیدے پر پہرہ دے رہے ہیں۔ مقررین نے شہریوں، طلبا، تاجروں، علمائے کرام اور تمام طبقات زندگی سے بھرپور شرکت کی اپیل کی۔کانفرنس سے سابق صوبائی وزیر پیر سید سعید الحسن شاہ، درگاہ غوثیہ مہریہ گولڑہ اسلام آباد کے سجادہ نشین سید شمس الدین شمس گیلانی، معروف دانشور اوریا مقبول جان اور دیگر جید علمائے کرام بھی خطاب کریں گے ۔