رسول اللہ ؐ کی اسوہ حسنہ پر عمل کئے بغیر کامیابی ممکن نہیں :علما
چناب نگر (نامہ نگار )رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوئے بغیر دونوں جہانوں میں کامیابی ممکن نہیں۔ عشقِ مصطفی کا تقاضا ہے کہ آپ ﷺ کا ذکر ہر سانس کے ساتھ کیا جائے۔
معاشرے سے نفرتوں کا خاتمہ اور اتحاد آپ کے پیغامِ رحمت سے کیا جا سکتا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار مولانا محمد الیاس چنیوٹی ایم پی اے ، مولانا خلیل احمد اشرفی، مولانا شبیر احمد عثمانی، حافظ تنویر الحق، مولانا محمد مغیرہ، مولانا مفتی محمد افضال، مولانا قاسم عمار، مولانا محمد سلمان عثمانی و دیگر علما نے کیا۔ مقررین نے کہا کہ اتحادِ امت وقت کی اہم ضرورت ہے جس کے لیے علما کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ نبی کریم ﷺ کی حیاتِ مبارکہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے ۔ مسائل کے حل کے لیے حکمران نظامِ مصطفیٰ کو عملی طور پر نافذ کریں اور عوام اپنی زندگیوں میں اسے اپنائیں۔ آپ ﷺ باعثِ تخلیق کائنات اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔