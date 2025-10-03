صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی ستھرائی کے دعوے جھوٹ ، سڑکوں پر کچرے کے ڈھیر

  • فیصل آباد
صفائی ستھرائی کے دعوے جھوٹ ، سڑکوں پر کچرے کے ڈھیر

پینسرہ (نمائندہ دُنیا)حکومت پنجاب کی جانب سے صفائی ستھرائی کے بلند و بانگ دعوے ٹھس ثابت ہوگئے ، کیلے کا سیزن شروع ہوتے ہی نیو سبز منڈی تا چھوٹا بائی پاس، منڈی تا جھنگ روڈ اور بر لب سیم نہر تک کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ منڈی کی اطراف کا علاقہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہوچکا ہے۔۔۔

 جس کی وجہ سے شہریوں کا گزرنا محال ہوگیا ہے ۔کولڈ اسٹور مافیا نے ضلعی حکومت اور حکومت پنجاب کے احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کیلے کی باقیات اور دیگر کوڑا کرکٹ سڑکوں کے کنارے پھینکنا معمول بنا لیا ہے ۔ بعد ازاں ان باقیات کو آگ لگا دی جاتی ہے جس سے اٹھنے والے زہریلے دھوئیں کے بادل ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ صفائی نہ ہونے اور کچرے کے ڈھیروں کی بدبو کے باعث عوام شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی حکومت فوری ایکشن لے کر کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے مناسب انتظامات کرے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائے ۔

 

