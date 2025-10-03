خواتین پر گھریلو تشدد، ہراسگی برداشت نہیں کرینگے :ڈی پی او
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق خواتین میں احساسِ تحفظ اجاگر کرنے اور خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لئے عملی اقدامات جاری ہیں۔ اسی سلسلہ میں چنیوٹ پولیس نے گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا۔۔۔
جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد، ڈی ایس پی سٹی شعیب خان، انچارج اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل سب انسپکٹر شمائلہ، لیڈیز پولیس، کالج انتظامیہ اور طالبات نے شرکت کی۔ڈی پی او عبداﷲ احمد نے خواتین کے تحفظ کے حوالے سے پولیس سروسز پر بریفنگ دیتے ہوئے ویمن سیفٹی ایپ، اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل، ورچوئل ویمن پولیس سٹیشن اور ہیلپ لائن 15 سمیت دیگر سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین پر گھریلو تشدد، ہراسگی اور بدسلوکی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے تمام تر ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ خواتین کسی بھی ہراسگی کی صورت میں بلاخوف پولیس یا متعلقہ سیل سے رجوع کریں۔