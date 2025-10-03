جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کا متوقع دورہ فیصل آ باد، سکیورٹی اجلاس
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر کی زیر صدارت آر پی او آفس کمیٹی روم میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے متوقع دورہ فیصل آباد کے سلسلے میں سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر، ایس ایس پی انویسٹی گیشن، سی ٹی او فیصل آباد ناصر محمود اور دیگر افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں کھلاڑیوں، آفیشلز اور عوام کی سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے فول پروف اقدامات پر غور کیا گیا۔ آر پی او ذیشان اصغر نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مہمان ٹیم کی سیکیورٹی کو قومی اہمیت دی جائے ۔ ٹیم کی آمد و رفت کے دوران بم ڈسپوزل یونٹ کے ذریعے روٹ کلیئرنس کو یقینی بنایا جائے گا، جب کہ نزدیکی عمارتوں پر سنائپرز تعینات کیے جائیں گے ۔انہوں نے مزید کہا کہ سٹیڈیم اور ہوٹل کے اطراف سی سی ٹی وی مانیٹرنگ، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ایلیٹ فورس کی 24/7 تعیناتی کی جائے ۔ داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹس، باڈی سرچ اور اسنفر ڈاگز کا استعمال یقینی بنایا جائے ۔ ٹریفک پلان ایسا ترتیب دیا جائے کہ شہریوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا ہو، میڈیا اور عوام کے لیے ٹریفک ایڈوائزری بھی جاری کی جائے ۔مزید برآں، ریسکیو گاڑیوں، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کے لیے علیحدہ راستہ مخصوص کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔