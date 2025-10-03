ایف ڈی اے کی 9 ماہ میں 1972 درخواستوں پر کارروائی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایف ڈی اے ) کے ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے گزشتہ 9 ماہ کے دوران مجموعی طور پر 1972 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا جبکہ 85 درخواستیں مختلف شعبوں میں زیر کارروائی ہیں۔
یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی زیر صدارت اجلاس میں بتائی گئی جس میں کاؤنٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، سہیل مقصود پنوں، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن اور ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی/انچارج ون ونڈو کاؤنٹر عبداللہ نور سمیت دیگر افسرشریک تھے ۔ اجلاس کو بتایا گیا جنوری تا ستمبر 2025 کے دوران 1107 درخواستیں سٹیٹ مینجمنٹ ون، 626 ٹاؤن پلاننگ ون، 178 ٹاؤن پلاننگ ٹو اور 61 کچی آبادیوں کے امور سے متعلق نمٹائی گئیں۔مزید بتایا گیا کہ ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے رہائشی و کمرشل بلڈنگ پلانز، کمرشلائزیشن کی منظوری، جائیدادوں کی منتقلی، اونر شپ کلیئرنس سرٹیفکیٹس، ٹی پی رپورٹس، تکمیلی سرٹیفکیٹس اور مختلف این او سیز کے اجرا کے ساتھ ساتھ قبضہ مافیا، تجاوزات اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف عوامی شکایات پر بھی کارروائی کی گئی۔