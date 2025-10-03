صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے کی 9 ماہ میں 1972 درخواستوں پر کارروائی

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے کی 9 ماہ میں 1972 درخواستوں پر کارروائی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایف ڈی اے ) کے ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے گزشتہ 9 ماہ کے دوران مجموعی طور پر 1972 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا جبکہ 85 درخواستیں مختلف شعبوں میں زیر کارروائی ہیں۔

 یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی زیر صدارت اجلاس میں بتائی گئی جس میں کاؤنٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، سہیل مقصود پنوں، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن اور ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی/انچارج ون ونڈو کاؤنٹر عبداللہ نور سمیت دیگر افسرشریک تھے ۔ اجلاس کو بتایا گیا جنوری تا ستمبر 2025 کے دوران 1107 درخواستیں سٹیٹ مینجمنٹ ون، 626 ٹاؤن پلاننگ ون، 178 ٹاؤن پلاننگ ٹو اور 61 کچی آبادیوں کے امور سے متعلق نمٹائی گئیں۔مزید بتایا گیا کہ ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے رہائشی و کمرشل بلڈنگ پلانز، کمرشلائزیشن کی منظوری، جائیدادوں کی منتقلی، اونر شپ کلیئرنس سرٹیفکیٹس، ٹی پی رپورٹس، تکمیلی سرٹیفکیٹس اور مختلف این او سیز کے اجرا کے ساتھ ساتھ قبضہ مافیا، تجاوزات اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف عوامی شکایات پر بھی کارروائی کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گڈز ٹرانسپورٹ اڈے شہر سے باہر منتقل نہ ہوسکے : ٹریفک مسائل بڑھنے لگے

رب کریم کی مخلوق کی خدمت کرنا خوش قسمتی :تنویر بابر

ڈی سی کاشہر کا دورہ ، صفائی ،عوام کوسہولیات فراہمی کاجائزہ

جی ٹی روڈ پر وزیرآباد تک دونوں اطراف صرف 6الیکٹرک بسیں

ریونیو کھلی کچہریوں کا مقصد مسائل ترجیحاً حل کرنا:عبدالرزاق

منشا اﷲبٹ کاپھاٹک پر زیر تعمیر فلائی اوور منصوبے کا دورہ

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ