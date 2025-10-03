ریلوے سٹیشن پارکنگ سٹینڈ پر لوٹ مار، شہری لٹنے پر مجبور
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فیصل آباد ریلوے سٹیشن پر قائم پارکنگ اسٹینڈ کے ٹھیکیدار اور عملہ شہریوں سے کھلے عام لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ فی گھنٹہ وصولی کے نام پر جاری پرچیوں میں تکنیکی کرپشن کی جا رہی ہے۔۔۔
جبکہ مقررہ نرخ سے زائد رقوم وصول کی جا رہی ہیں۔ شکایت سیل نہ ہونے کے باعث متاثرہ افراد کی فریاد سننے والا کوئی افسر موجود نہیں۔پارکنگ سٹینڈ پر پرچی پر درج ریٹ اور وصول شدہ رقم میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ بدعنوانی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کی جا رہی ہے تاکہ ہر آنے جانے والے مسافر سے زیادہ سے زیادہ رقم بٹوری جا سکے ۔ عینی شاہدین کے مطابق سٹینڈ پر نرخ نامہ نمایاں جگہ پر آویزاں نہیں کیا گیا جبکہ اعتراض کرنے والوں سے عملہ بدتمیزی پر اتر آتا ہے ۔ذرائع کے مطابق ریلوے حکام کی ملی بھگت کے بغیر اس قسم کی کرپشن ممکن نہیں کیونکہ عرصہ دراز سے پارکنگ معاملات ٹھیکیدار کے مکمل کنٹرول میں ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پارکنگ کی سہولت کے بجائے عوام بلیک میلنگ اور اضافی وصولیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پارکنگ سٹینڈ کی فوری شفاف انکوائری کرائی جائے ۔