الائیڈ ہسپتال ٹو کا پتھالوجی ڈیپارٹمنٹ مریضوں کیلئے دردِ سر بن گیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)الائیڈ ہسپتال ٹو کے پتھالوجی ڈیپارٹمنٹ میں بائیوکیمسٹری اینالائزر مشینوں کی بار بار خرابی مریضوں کے علاج میں رکاوٹ بن گئی۔ ایک مشین مستقل خراب ہو چکی ہے جبکہ دوسری گزشتہ ایک ماہ سے اکثر اوقات فنی خرابی کا شکار رہتی ہے۔

اس صورتحال کے باعث بلڈ سیمپلز گھنٹوں لیبارٹری میں پڑے رہتے ہیں اور 24 گھنٹے سے زائد تاخیر سے جاری ہونے والی رپورٹس کے نتائج مشکوک قرار دیے جا رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق لیبارٹری میں روزانہ سینکڑوں مریضوں کے سیمپلز وصول ہوتے ہیں جن میں جگر اور گردوں کے ٹیسٹ سمیت درجنوں بائیو کیمسٹری ٹیسٹ شامل ہیں۔ تاہم مشینوں کی خرابی کے باعث رپورٹس یا تو غیر معمولی تاخیر سے جاری کی جاتی ہیں یا بعض اوقات دوبارہ سیمپلز لینے کی نوبت آتی ہے ۔ اس صورت حال نے مریضوں اور ان کے لواحقین کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے اور علاج میں بھی غیر ضروری تاخیر ہو رہی ہے ۔شہریوں اور ڈاکٹرز نے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر الائیڈ ہسپتال ٹو کو جدید اور فعال مشینیں فراہم کی جائیں تاکہ مریضوں کو درست اور بروقت تشخیص کی سہولت میسر ہو سکے ۔

 

