سرکاری ہسپتالوں کے پارکنگ ایریاز ٹیکسی و رکشہ سٹینڈز بن گئے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)شہر کے بڑے سرکاری ہسپتالوں کے پارکنگ ایریاز ٹیکسی اور رکشہ اسٹینڈز میں بدلنے لگے ۔ الائیڈ ہسپتال ون، الائیڈ ٹو اور دیگر علاجگاہوں میں ڈرائیور حضرات اپنی گاڑیاں کھڑی کرکے مریضوں اور تیمارداروں کو راغب کرنے کے لیے آوازیں لگاتے ہیں۔۔۔
جس سے ہسپتال کا ماحول بس اڈے کا منظر پیش کرنے لگا ہے ۔پارکنگ ایریاز میں ٹیکسی اور رکشہ ڈرائیور نہ صرف مریضوں کو تنگ کرتے ہیں بلکہ ہسپتال کے اندرونی احاطے میں بھی ٹریفک کی روانی متاثر کرتے ہیں۔ صورت حال اس قدر بگڑ چکی ہے کہ ایمبولینسوں کو بھی ایمرجنسی وارڈز تک پہنچنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تمام سرگرمیاں انتظامیہ کی غفلت اور عدم دلچسپی کے باعث جاری ہیں جبکہ سیکیورٹی گارڈز اور عملہ بھی یا تو بے بس ہیں یا ملی بھگت میں شریک دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے آنے والوں کو سکون اور سہولت دینے کے بجائے ہسپتال کے پارکنگ ایریاز میں بدنظمی اور افراتفری بڑھتی جا رہی ہے ۔عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اقدامات کرکے ڈرائیور مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہسپتالوں کے پارکنگ ایریاز کو منظم بنایا جائے تاکہ مریضوں اور لواحقین کو سہولت میسر آسکے ۔