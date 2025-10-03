زرعی یونیورسٹی اور انڈونیشین یونیورسٹی کے درمیان ایم او یو
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور انسٹی ٹیوٹ پرٹینیئن بوگور یونیورسٹی انڈونیشیا نے تعلیم اور مشترکہ تحقیق کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔
معاہدے پر دستخط انڈونیشین یونیورسٹی کے ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عارف ستریہ اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کیے ۔اس موقع پر انڈونیشیا کے سفارت خانے کے چارج ڈی افیئرز رحمت ہندیارتا کسوما، پاکستان کے سفیر زاہد حفیظ چودھری، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ایمبیسی جکارتہ کے محمد نسیم رشید، ڈائریکٹر ایکسٹرنل لِنکیجز محمد تحسین اظہر، ڈائریکٹر ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی فضل الرحمٰن اور ایف سی سی آئی کے عہدیدار بھی شریک تھے ۔انڈونیشین نمائندوں نے کہا کہ دونوں ممالک زراعت، تعلیم اور تجارت میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دیں گے ۔ سفیر زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ زراعت پاکستان کی معیشت میں 20 فیصد اور انڈونیشیا کی معیشت میں 14 فیصد حصہ ڈالتی ہے ، اس لیے تعاون کی وسیع گنجائش موجود ہے ۔وائس چانسلر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ یہ شراکت داری زرعی یونیورسٹی کے وژن کی عکاسی ہے جس کے تحت عالمی سطح پر علم، اختراع اور پائیدار ترقی کو فروغ دیا جائے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر عارف ستریہ نے کہا کہ تعاون نہ صرف تحقیقی تعلقات کو فروغ دے گا بلکہ اقتصادی تعاون کی نئی راہیں بھی کھولے گا۔