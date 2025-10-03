سرکاری سکولوں میں داخلوں کا ٹارگٹ پورا کرنا مشکل ہو گیا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)سرکاری سکولوں میں داخلوں کا ٹارگٹ پورا کرنا سربراہان کے لیے معمہ بن گیا ہے ۔ سہولیات کے فقدان اور معیار تعلیم میں مسلسل کمی کے باعث والدین نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں داخل کروانا شروع کر دیا ہے جس سے سرکاری سکولوں کی داخلہ شرح مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔
ذرائع کے مطابق بیشتر سکولوں میں کلاس رومز کی کمی، پینے کے صاف پانی، بیت الخلاء اور جدید تدریسی وسائل کی عدم فراہمی کے باعث والدین کا اعتماد اٹھ چکا ہے ۔ اسی تناظر میں محکمہ تعلیم فیصل آباد نے داخلہ اہداف پورے نہ کرنے والے سکولوں کے سربراہان کو ناراضی اور اظہارِ وجوہ نوٹسز جاری کرنا شروع کر دئیے ہیں۔اساتذہ برادری نے اس اقدام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصل مسئلے کا حل سہولیات کی فراہمی اور معیار تعلیم میں بہتری ہے ، صرف نوٹسز جاری کرنے سے صورتحال نہیں سنبھلے گی۔ تعلیمی ماہرین کے مطابق اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو سرکاری سکول مزید تنزلی کا شکار ہو جائیں گے ۔والدین کا کہنا ہے کہ جب تک بچوں کو معیاری تعلیم اور بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی جاتیں، سرکاری سکولوں پر اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ شہریوں نے محکمہ تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ اساتذہ پر دباؤ ڈالنے کے بجائے سکولوں کو سہولتوں سے آراستہ کیا جائے تاکہ یہ ادارے دوبارہ والدین کی پہلی ترجیح بن سکیں۔