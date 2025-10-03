صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول ڈیفنس کو مزید فعال بنانے کا فیصلہ، عوامی آگاہی مہم تیز ہو گی

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹرز زینب جہانداد نے سول ڈیفنس کے اجلاس کی صدارت کی۔

اجلاس میں سول ڈیفنس افسروں اور رضاکاروں نے شرکت کی۔ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر بلال رضا خان اور دیگر افسروں نے اجلاس کو سول ڈیفنس کی کارکردگی اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لئے رضاکاروں کی تربیت، آلات کی دستیابی اور عوامی آگاہی مہم کو تیز کرنے پر زور دیا گیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹرز زینب جہانداد نے کہا کہ سول ڈیفنس کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پہلی دفاعی لائن کا کردار ادا کرتا ہے ۔

 

