  • فیصل آباد
جڑانوالہ: گیلانی محلہ کے داخلی راستے پر گندہ پانی، شہری پریشان

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور میونسپل کمیٹی کے عملے کی غفلت کے باعث گیلانی محلہ اور عبداﷲ پارک کے مین داخلی راستے پر برسوں سے گندہ پانی جمع ہے جو اربابِ اختیار کی توجہ کا منتظر ہے۔

اس صورتحال نے ہزاروں راہگیروں خصوصاً طالب علموں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے ۔ سکول اوقات میں بے ہنگم ٹریفک اور گھمبیر حالات ناقابلِ بیان ہیں جبکہ صفائی ستھرائی کا فقدان علاقہ مکینوں کے لیے مستقل اذیت کا سبب بن چکا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب تک داخلی راستہ ہی جوہڑ کی شکل اختیار کیے رکھے گا تو گھروں اور محلوں کی صفائی کس طرح ممکن ہو سکے گی۔مزید برآں، مکینوں نے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے داخلی راستے کی سطح بلند کر لی ہے جس سے یہ مقام ایک مستقل گڑھے میں بدل گیا ہے ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سڑک سکڑ کر بمشکل رکشہ گزرنے کے قابل رہ گئی ہے ۔ گیلانی محلہ اور عبداﷲ پارک کے علاوہ حیدر گارڈن کی ٹریفک بھی اسی مصروف روڈ سے گزرتی ہے جس سے مشکلات کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔اہلِ علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب فی الفور موقع کا وزٹ کریں اور ستھرا پنجاب منصوبہ کے تحت اس سنگین مسئلے کا مستقل حل یقینی بنائیں۔

 

