چائنیز کمپنی کی جانب سے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان روانہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)برتن بنانے والی چائنیز کمپنی کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لئے اشیاء خورونوش اور برتنوں سمیت دیگر ضروریات زندگی کے سامان سے بھرے امدادی ٹرک روانہ کر دیئے گئے۔
فیڈمک انڈسٹریل اسٹیٹ میں قائم برتن بنانے والی چائنیز کمپنی کی جانب سے حالیہ سلابی صورتحال کے باعث تباہ کاریوں کا شکار بنے سیلاب متاثرین کے لئے امدادی سامان سے بھرے ٹرک روانہ کر دیئے گئے ۔ امدادی سامان میں چینی، گھی، کوکنگ آئل، آٹا، چاول اور دیگر اشیاء خورونوش کی اشیا، برتنوں اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیا شامل تھیں ۔اس موقع پر کمپنی مالکان اور انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کا ساتھ دینے کے لئے ہر شہری کو انفرادی سطح پر اقدام اٹھانے چاہیے تاکہ مصیبت میں پھنسے پاکستانی بہن بھائیوں کی امداد ہوسکے ۔