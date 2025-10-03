صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چائنیز کمپنی کی جانب سے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان روانہ

  • فیصل آباد
چائنیز کمپنی کی جانب سے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان روانہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)برتن بنانے والی چائنیز کمپنی کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لئے اشیاء خورونوش اور برتنوں سمیت دیگر ضروریات زندگی کے سامان سے بھرے امدادی ٹرک روانہ کر دیئے گئے۔

فیڈمک انڈسٹریل اسٹیٹ میں قائم برتن بنانے والی چائنیز کمپنی کی جانب سے حالیہ سلابی صورتحال کے باعث تباہ کاریوں کا شکار بنے سیلاب متاثرین کے لئے امدادی سامان سے بھرے ٹرک روانہ کر دیئے گئے ۔ امدادی سامان میں چینی، گھی، کوکنگ آئل، آٹا، چاول اور دیگر اشیاء خورونوش کی اشیا، برتنوں اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیا شامل تھیں ۔اس موقع پر کمپنی مالکان اور انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کا ساتھ دینے کے لئے ہر شہری کو انفرادی سطح پر اقدام اٹھانے چاہیے تاکہ مصیبت میں پھنسے پاکستانی بہن بھائیوں کی امداد ہوسکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل ضبط ہو گی

دودھ کی نئی قیمت معیار سے مشروط کرنے کافیصلہ،کمیٹی قائم

ڈی جی ایس بی سی اے کاخطرناک عمارتوں کے سروے کا حکم

پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ غریب دشمن،کاشف شیخ

ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت پر حکومت سے وضاحت طلب

خاتون کی پھندا لگی لاش برآمد

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ