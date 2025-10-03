گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں محفل میلاد مصطفیؐ کا انعقاد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں محفل میلاد مصطفی ﷺ منعقد ہوئی۔ پرنسپل حرا سخاوت، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وومن ایلیمنٹری خدیجہ بخاری، میڈم ناہید تقی، اسٹاف ممبران اور کمیونٹی و سکول کونسل کی ارکان نے۔۔۔
خصوصی شرکت کی۔پرنسپل ادارہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اسوہ حسنہ ﷺ کے مطابق گزارنے کا عزم کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہمارے تمام سماجی مسائل کا حل موجود ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عشقِ رسول ﷺ کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔