گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں محفل میلاد مصطفیؐ کا انعقاد

  • فیصل آباد
گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں محفل میلاد مصطفیؐ کا انعقاد

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں محفل میلاد مصطفی ﷺ منعقد ہوئی۔ پرنسپل حرا سخاوت، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وومن ایلیمنٹری خدیجہ بخاری، میڈم ناہید تقی، اسٹاف ممبران اور کمیونٹی و سکول کونسل کی ارکان نے۔۔۔

 خصوصی شرکت کی۔پرنسپل ادارہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اسوہ حسنہ ﷺ کے مطابق گزارنے کا عزم کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہمارے تمام سماجی مسائل کا حل موجود ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عشقِ رسول ﷺ کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔

 

