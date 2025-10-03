پاکستان دنیا میں گندم کی پیداوار میں ساتویں نمبر پر آ گیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پاکستان میں گندم سمیت مختلف فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور ملک 28.98 ملین ٹن پیداوار کے ساتھ دنیا میں ساتویں نمبر پر آ گیا ہے۔
زرعی ماہرین کے مطابق ترقی یافتہ ممالک کی جدید تحقیق اور نئی ٹیکنالوجی سے استفادہ اس کامیابی کی بڑی وجہ ہے ۔ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں چیف سائنٹسٹ شعبہ گندم ڈاکٹر جاوید احمد نے گوٹھ سنگھار فاؤنڈیشن خیرپور سندھ کے کاشتکاروں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لئے کم پانی اور زیادہ گرمی برداشت کرنے والی گندم کی 715 نئی اقسام متعارف کروائی گئی ہیں۔ ان نئی اقسام کی بدولت ملکی زراعت کو سالانہ دو سو ارب روپے سے زائد کا فائدہ حاصل ہورہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کی گندم کی پیداوار کا 80 فیصد سے زائد پنجاب میں پیدا ہوتا ہے ۔ زرعی سائنسدانوں نے کاشتکاروں کو سفارش کی کہ وہ گندم کی نئی اقسام جیسے فلک 2024، سویرا 2024، عروج 2022 اور اکبر 2019 کو ترجیح دیں تاکہ زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے ۔ڈاکٹر آصف علی، ڈائریکٹر ایگریکلچرل انفارمیشن فیصل آباد نے کہا کہ کاشتکار ایپی سیڈر استعمال کریں تاکہ دھان کے مڈھوں کو جلانے کے بجائے زمین میں ملایا جا سکے ۔ اس طریقہ سے زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوگا اور بروقت گندم کی کاشت ممکن بنائی جا سکے گی۔