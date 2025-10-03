صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن ڈور پالیسی، ڈی پی او چنیوٹ نے عوامی مسائل سنے

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر اوپن ڈور پالیسی کے تحت عوامی مسائل سنے جا رہے ہیں اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے شہریوں کے مسائل سنے اور موصول ہونے والی درخواستوں کو متعلقہ افسروں کو بھجوا کر مقررہ وقت میں داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ڈی پی او نے کمپلینٹ سیل افسروں کو درخواستوں کا باقاعدہ فالو اپ لینے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر کے تمام تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوامی سہولت کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے مزید کہا کہ فیلڈ افسران کو واضح ہدایات ہیں کہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔

 

