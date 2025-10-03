فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، بیکری سیل، 2 لاکھ 12 ہزار جرمانہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز فیصل آباد ڈویژن امتیاز حسین نے چنیوٹ کا دورہ کیا اور مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔
امتیاز حسین نے فاسٹ یونیورسٹی میں موسمیاتی تبدیلی اور غذائی تحفظ پائیدار مستقبل کی ضمانت کے عنوان سے منعقدہ آگاہی سیشن میں شرکت کی۔ تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز چنیوٹ ڈاکٹر محمد قاسم رضا، یونیورسٹی انتظامیہ اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیاں زرعی پیداوار اور فوڈ سکیورٹی کے لیے بڑا چیلنج ہیں جن سے نمٹنے کے لیے پائیدار کاشتکاری اور جدید ٹیکنالوجی اپنانا ناگزیر ہے ۔ ڈاکٹر قاسم رضا نے کہا کہ نوجوان نسل تحقیق اور عملی اقدامات کے ذریعے مستقبل کے غذائی بحران کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے ۔سیمینار کے اختتام پر سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی جس میں طلبہ نے بھرپور دلچسپی ظاہر کی۔ بعد ازاں ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز نے فوڈ سیفٹی ٹیم کے ہمراہ متعدد فوڈ بزنسز کا معائنہ کیا۔ اس دوران انڈوں کے گودام، بیکری یونٹ اور معروف ریسٹورنٹ پر چھاپے مارے گئے ۔ صفائی کے ناقص انتظامات اور قوانین کی خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 2 لاکھ 12 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے جبکہ سنگین خلاف ورزیوں پر ایک بیکری یونٹ کو سیل کر دیا گیا۔