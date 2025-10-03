صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچنی: ڈپٹی ڈی ای او جڑانوالہ کا مختلف سکولوں کا اچانک دورہ

  • فیصل آباد
بلوچنی (نمائندہ دنیا )ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جڑانوالہ چودھری عبدالغفار گجر نے چارج سنبھالتے ہی مختلف سرکاری سکولوں کا اچانک دورہ کیا۔ یہ دورہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری حافظ محمد ذاکر کی خصوصی ہدایات پر کیا گیا۔

وزٹ کے دوران گورنمنٹ پرائمری سکول 119 گ ب سیکنڈ سمیت دیگر سکولوں میں اساتذہ اور طلبہ کی حاضری، کلاسز میں بچوں کی تعلیمی کارکردگی، این ایس بی و ایف ٹی ایف ریکارڈ، سکولوں کی صفائی ستھرائی اور ڈسپلن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔چودھری عبدالغفار گجر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے ویژن کے مطابق سرکاری سکولوں کو معیاری ادارے بنانا اور کرپشن کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس ہدف کے حصول کے لئے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ بھرپور محنت کریں گے ۔انہوں نے تمام اے ای اوز کو ہدایت کی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے مراکز کے سکولوں کی تعلیمی کارکردگی اور ریکارڈ چیک کریں تاکہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم ہو۔ ڈپٹی ڈی ای او نے تنبیہ کی کہ اگر کسی سکول میں کوتاہی یا غفلت پائی گئی تو متعلقہ اساتذہ، ہیڈ ٹیچر اور اے ای او کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

 

