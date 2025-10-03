اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ
کمالیہ (نمائندہ خصوصی)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم سندھو کی نگرانی میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کے سروے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔
اس سلسلہ میں اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کے سروے کرنے والی ٹیموں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر انہوں نے متاثرہ مکینوں سے ملاقات بھی کی اور مسائل دریافت کیے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق یہ سروے مکمل طور پر شفاف اور میرٹ پر کیا جا رہا ہے ۔ ٹیموں کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جا رہا ہے جبکہ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔اب تک مکمل ہونے والے سروے کے مطابق 331 فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، 671 ایکڑ زرعی رقبہ متاثر ہوا، 178 مکانات مکمل طور پر منہدم اور 237 مکانات جزوی طور پر متاثر پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مویشیوں کے بہہ جانے اور دیگر نقصانات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے ۔ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے کہا کہ انتظامیہ سیلاب متاثرین کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور ریلیف فراہمی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔