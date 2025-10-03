چنیوٹ: فیصل آباد روڈ کی تعمیر میں تیزی، ڈپٹی کمشنر صفی اللہ کا دورہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال پروگرام کے تحت وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق چنیوٹ۔فیصل آباد روڈ کا تعمیراتی کام جاری ہے۔
ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے دورہ کرتے ہوئے مختلف مقامات پر جاری ترقیاتی کام کا معائنہ کیا اور پیش رفت پر بریفنگ لی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تعمیراتی کام میں مزید تیزی لائی جائے اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ اس موقع پر ایکسیئن بلڈنگز، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اور کنٹریکٹر کو بھی واضح ہدایات جاری کی گئیں۔انہوں نے کہا کہ دورویہ سڑک کی کارپٹنگ سمیت دیگر تعمیراتی امور حکومت پنجاب کے ترقیاتی ایجنڈے میں سرفہرست ہیں، لہٰذا معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔