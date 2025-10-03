صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: فیصل آباد روڈ کی تعمیر میں تیزی، ڈپٹی کمشنر صفی اللہ کا دورہ

  • فیصل آباد
چنیوٹ: فیصل آباد روڈ کی تعمیر میں تیزی، ڈپٹی کمشنر صفی اللہ کا دورہ

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال پروگرام کے تحت وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق چنیوٹ۔فیصل آباد روڈ کا تعمیراتی کام جاری ہے۔

ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے دورہ کرتے ہوئے مختلف مقامات پر جاری ترقیاتی کام کا معائنہ کیا اور پیش رفت پر بریفنگ لی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تعمیراتی کام میں مزید تیزی لائی جائے اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ اس موقع پر ایکسیئن بلڈنگز، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اور کنٹریکٹر کو بھی واضح ہدایات جاری کی گئیں۔انہوں نے کہا کہ دورویہ سڑک کی کارپٹنگ سمیت دیگر تعمیراتی امور حکومت پنجاب کے ترقیاتی ایجنڈے میں سرفہرست ہیں، لہٰذا معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آئوٹ سورس سکولوں میں معیار تعلیم گرنے لگا، والدین پریشان

پی ہوٹا کے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 40 ہزار منظور

اصلاحات سے واساز کی کارکردگی بہتر بنانے کا عمل شروع

کامران کی بارہ دری بحالی ،خوبصورتی پر عملدرآمد شروع

ہسپتالوں میں میڈیکل سروسز یونٹس کیلئے ہیلپ ڈیسک قائم

شہر میں آج مزید 40 نئی الیکٹرک بسیں رواں دواں ہونگی

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ