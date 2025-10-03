صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز ہسپتال مکوآنہ میں سیوریج کا نظام نہ بن سکا، زیر زمین پانی آلودہ ہونے لگا

  • فیصل آباد
فیصل آباد (ذوالقرنین طاہر سے ) وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر رورل ہیلتھ سنٹر مکوآنہ کو مریم نواز ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا، تاہم ہسپتال کی تعمیر نو میں محکمہ ماحولیات کے قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔

 ہسپتال میں سیوریج کا نظام سرے سے بنایا ہی نہیں گیا بلکہ ایک زمین دوز کنواں تیار کیا گیا ہے جس میں گندا پانی شامل ہو کر زیر زمین پانی کو آلودہ کر رہا ہے ۔صوبے بھر میں دیہی مراکز صحت کو مریم نواز ہسپتال میں تبدیل کرنے کے عمل کے دوران نجکاری اور ٹھیکیداری نظام متعارف کرایا گیا۔ انہی مراکز میں شامل رورل ہیلتھ سنٹر مکوآنہ کو بھی مریم نواز ہسپتال 229 ر ب مکوآنہ کا نام دیا گیا اور اس کی مرمت و بحالی مکمل کر لی گئی۔ تاہم ہسپتال کی عمارت میں سیوریج کا کوئی سسٹم نہ بنایا گیا اور گندے پانی کے اخراج کے لیے صرف زمین دوز کنواں بنا دیا گیا ہے ، جس سے زیر زمین پانی مزید آلودہ ہو رہا ہے ۔ماہرین کے مطابق پہلے ہی فیصل آباد کے زیر زمین پانی میں آرسینک کی بڑی مقدار موجود ہے جس کے باعث یہ پینے کے قابل نہیں رہا۔ اب اس آلودگی میں مزید اضافہ ہونے سے یہ پانی گھریلو استعمال جیسے برتن دھونے اور غسل کے لیے بھی نقصان دہ ہو جائے گا۔علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحولیات کو درخواستیں بھی دیں، مگر تاحال کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات عثمان اظہر کا کہنا ہے کہ معاملے پر لیبارٹری یونٹ کو انسپکشن کی ہدایت دی جائے گی اور رپورٹ کے بعد کیس ٹربیونل بھجوایا جائے گا۔

 

