ذخیرہ اندوزوں کیخلاف ایکشن آٹے ، گندم کی قیمتیں کم
فیصل آباد (عبدالباسط سے ) گندم اور آٹے کی غیر قانونی اسمگلنگ کی روک تھام اور ناجائز منافع خوری کے خلاف محکمہ خوراک کی سخت ناکہ بندی اور مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں گندم و آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔
اس کے ساتھ ہی آٹے کی مصنوعی قلت اور بحران بھی ختم ہو گیا ہے ۔ تاہم ماہرین خوراک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آئندہ چند ماہ بعد دوبارہ گندم اور آٹے کی شدید قلت پیدا ہو سکتی ہے ، جس سے بچنے کے لیے بروقت درآمد ناگزیر ہے ۔ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں سیلابی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں نے گندم و آٹے کی مصنوعی قلت پیدا کر دی تھی۔ اس دوران اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 4200 روپے فی من سے تجاوز کر گئی تھی، جبکہ فائن آٹے کا 15 کلو تھیلا 2400 روپے اور ریگولر آٹے کا 10 کلو تھیلا 1300 روپے تک جا پہنچا تھا۔اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر علی عمران ساہی نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں جنہوں نے شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر ناکہ بندی کے ذریعے گندم کی غیر قانونی سمگلنگ کو روکا اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف مقدمات درج کیے ۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں مارکیٹ میں دوبارہ گندم اور آٹے کی فراوانی دیکھنے میں آ رہی ہے اور قیمتیں عام آدمی کی پہنچ میں آ گئی ہیں۔ماہرین خوراک و زراعت نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ موجودہ قیمتوں کی کم سطح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بروقت گندم کی درآمد یقینی بنائی جائے تاکہ مستقبل میں ممکنہ بحران کو روکا جا سکے ۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو برسوں میں کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے ، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ آئندہ سیزن میں گندم کی پیداوار بڑھانے اور کاشتکاروں کو حوصلہ دینے کے لیے خصوصی ریلیف پیکیج کا اعلان کرے ۔ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر علی عمران کا کہنا ہے کہ فیصل آباد میں آٹے اور گندم کی دستیابی کو یقینی بنانے اور قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔