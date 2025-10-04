صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:سینئر سول جج کا ایک ماہ میں 1025 مقدمات کا فیصلہ

  • فیصل آباد
جھنگ:سینئر سول جج کا ایک ماہ میں 1025 مقدمات کا فیصلہ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) عدالت عالیہ کے احکامات پر فوری انصاف کی فراہمی کے سلسلے میں جھنگ میں سینئر سول جج کریمنل ڈویژن محمد نصر اللہ وٹو نے ایک ماہ کے دوران ایک ہزار پچیس مقدمات کا فیصلہ سنا کر منفرد ریکارڈ قائم کر دیا۔۔۔

ان مقدمات میں مختلف نوعیت کے فوجداری کیسز شامل تھے جنہیں مقررہ مدت کے اندر نمٹاتے ہوئے شہریوں کو بروقت انصاف فراہم کیا گیا۔ جرم ثابت ہونے پر متعدد مجر موں کو سزائیں سنائی گئیں جبکہ بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔ایک ماہ کے دوران لگائے گئے جرمانوں کی مجموعی رقم 68 لاکھ 66 ہزار روپے سے زائد رہی۔ عدالتی اقدام کو عوامی حلقوں کی جانب سے فوری انصاف کی عملی مثال قرار دیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروٖغ کیلئے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے ،رندھاوا

آئی جی ،ڈی آئی جی کی کھلی کچہریاں ،شہریوں کے مسائل سنے

ہنرمند ی ،مہارت پاکستان کا وقار ،معاشی ترقی ،وجہیہ قمر

ایس پی راول کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

عوامی تحفظ اولین ترجیح ہے اوگرا کی فیصل آباد میں ایل پی جی پلانٹس کی سیفٹی چیکنگ

خانپور ڈیم میں پانی کی سطح پھر بلند، سپل ویز کھول دیئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن