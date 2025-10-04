صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کی چھت گرنے سے 3 بہن بھائیوں سمیت4افراد زخمی

  • فیصل آباد
فیصل آباد،ڈجکوٹ (سٹی رپورٹر، نمائندہ دنیا) ڈجکوٹ کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے تین بہن بھائیوں سمیت چار افراد شدید زخمی ہوگئے ۔ملبے تلے دب کر 27 سالہ نبیلہ، 17 سالہ راحیلہ، سات سالہ زارا اور2سالہ بلال زخمی ہوئے ۔ طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

