موٹروے پولیس اور نجی ہسپتال میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

  • فیصل آباد
موٹروے پولیس اور نجی ہسپتال میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) موٹروے پولیس اور ایک نجی ہسپتال فیصل آباد کے درمیان مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے گئے ۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈر ایم فور ون محمد مقصود انجم اور۔۔۔

 ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے چیئرمین و بانی فاروق عابد نے دستخط کیے ۔نجی ہسپتال کے چیئرمین فاروق عابد نے موٹروے پولیس کی قومی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ فورس عوامی خدمت کا جذبہ رکھتی ہے اور ان کی قربانیاں قابلِ تحسین ہیں۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈر محمد مقصود انجم نے کہا کہ فورس کی ویلفیئر پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور موٹروے پولیس عوام کی جان و مال کی حفاظت کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ شاہراہوں پر عوام کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں جبکہ جدید نظام کے ذریعے نگرانی کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی شاہراہوں پر عوامی سہولت اور حادثات میں کمی لانا موٹروے پولیس کا بنیادی مقصد ہے ۔

 

