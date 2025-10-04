صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا واسا ہیڈ آفس کا دورہ،سیوریج آپریشنز،ریکوری پر بریفنگ

  • فیصل آباد
کمشنر کا واسا ہیڈ آفس کا دورہ،سیوریج آپریشنز،ریکوری پر بریفنگ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے واسا ہیڈ آفس کا دورہ کیا اور ادارے کی مجموعی کارکردگی، سیوریج آپریشنز، واٹر سپلائی، ریونیو ریکوری اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ لی۔ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے بتایا کہ۔۔۔

 شہریوں کو فراہمی و نکاسی آب کی معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے ۔ آئندہ مون سون سے قبل شہر بھر میں ڈرین لائنز کی ڈی سلٹنگ مکمل کر لی جائے گی تاکہ نکاسی آب کے مسائل کم کیے جا سکیں۔کمشنر نے کہا کہ واسا کو درپیش فنڈز اور دیگر چیلنجز سے نمٹنے کیلئے ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے ۔ انہوں نے ایجنسی فار فرنچ ڈویلپمنٹ کے تعاون سے جاری 30 ملین گیلن یومیہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کام تیز کرنے اور ڈنمارک کے تعاون سے سیوریج کے پانی کو فصلوں کے لیے کارآمد بنانے کے منصوبے کو ایک انقلابی قدم قرار دیا۔راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ ڈسپوزل سٹیشنز کی کیپسٹی بلڈنگ، بجلی کے متبادل انتظامات اور نئی مشینری سے واسا کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ انہوں نے ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو معیاری سروسز فراہم کرنے کے لیے سیاستدانوں، میڈیا اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلا جائے گا۔

 

