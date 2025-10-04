ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا پکڑا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو حوالات پہنچا دیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور کو گرفتار کیا جو دیگر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا۔ مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا گیا ہے ۔
