زرعی یونیورسٹی اور اور پاک بیلجیئم ایگری کے درمیان معاہدہ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور پاک بیلجیئم ایگری کے درمیان تحقیق، معلومات کی منتقلی اور اختراع کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔۔۔

 معاہدے پر دستخط وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی اور پاک-بیلجیئم ایگری کے ڈائریکٹر الین لینارڈ نے کیے ۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے تمام ڈینز اور ڈائریکٹرز بھی موجود تھے ۔معاہدے کے مطابق دونوں ادارے زرعی مصنوعات میں ویلیو ایڈیشن، ایگری ٹیک سلوشنز، توانائی اور دیگر شعبوں میں مشترکہ تحقیق کو فروغ دیں گے ۔ اس تعاون کے تحت تحقیقی فنڈنگ کا حصول، طلباء کی شمولیت، سائنسی معلومات اور پیٹنٹ فائلنگ میں اشتراک عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ مزید برآں تعلیمی مواد، مطبوعات اور تجربات کے تبادلے کے ساتھ ساتھ طلباء کو مشترکہ منصوبوں اور انٹرن شپ کے مواقع بھی فراہم کئے جائیں گے ۔اس یادداشت میں یہ بھی طے پایا کہ دونوں فریق بین الاقوامی سیمینارز، ورکشاپس، کانفرنسز اور دیگر تحقیقی و تعلیمی سرگرمیوں کے انعقاد میں بھی باہمی تعاون کریں گے تاکہ طلباء اور محققین کو عالمی معیار کی تحقیق اور اختراعی مواقع فراہم کیے جا سکیں۔

 

