گاڑی کھڑی کر کے روڈ بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گاڑی کھڑی کر کے روڈ بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے عبداللہ پور چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ویگن کھڑی کر کے روڈ بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ۔
