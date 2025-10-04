سیلاب متاثرین کی امداد، ڈویژنل ماڈل کالج کے طلبا سرگرم
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع کے سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کے لیے حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے بھی متحرک ہیں۔۔۔
کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی تحریک پر ڈویژنل ماڈل کالج فیصل آباد کے پرنسپل یاسین مرزا کی قیادت میں طلباء نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔اس موقع پر طلباء نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان تحصیل چنیوٹ، لالیاں اور بھوآنہ کے متاثرہ علاقوں میں جا کر تقسیم بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے طلباء کے جذبۂ خدمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کی یہ عملی شمولیت قابلِ تحسین ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے حکومتی سطح پر بھی موثر اقدامات جاری ہیں۔