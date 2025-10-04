پینسرہ: ٹریفک وارڈنز کا ناروا سلوک، شہریوں کا احتجاج
پینسرہ (نمائندہ دنیا)ٹریفک سیکٹر جھنگ روڈ ٹرک اسٹینڈ نزد ایئرپورٹ میں ٹریفک وارڈنز کے ناروا سلوک اور بلاجواز چالان معمول بن گئے ۔ اہلکار مبینہ طور پر شہریوں کو ہراساں کرتے ہیں۔۔۔
جبکہ ٹریفک کنٹرول کرنے کے بجائے صرف چالان پورے کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ اس رویے کے باعث نظامِ ٹریفک درہم برہم اور شہری خوف و ہراس کا شکار ہیں۔شہریوں ندیم، صدام، امداد، علی اویس، اظہر، ارشد اور نصاد احمد نے بتایا کہ روزمرہ کے کام یا روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلنے والے افراد کو درجنوں اہلکار گھیر کر چالان کر دیتے ہیں۔ رشید آباد سیکٹر شہریوں کے لیے بارڈر ایریا بن چکا ہے جہاں مسافر کئی کلومیٹر کا چکر لگا کر منزل تک پہنچنے پر مجبور ہیں۔اہلِ علاقہ نے کہا کہ چلڈرن ہسپتال کے قریب تیماردار پہلے ہی مصیبت میں ہوتے ہیں مگر ٹریفک پولیس کا رویہ مزید اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے ، جس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیف ٹریفک آفیسر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔