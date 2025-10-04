صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
نجی سکول کی طرف سے سیلاب متاثرین کیلئے ایک لاکھ کا عطیہ

سمندری(نمائندہ دنیا)دی سمارٹ سکول سمندری کیمپس کی جانب سے متاثرین سیلاب کیلئے ایک لاکھ کا عطیہ دیا گیا اسی سلسلہ میں سکول ہذا میں ایک مختصر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں مرکزی انجمن تاجران کے صدر میاں شبیر احمد مہالمی ۔ملک محمد شفیع ،خواجہ ناصر محمود،صحافی ملک ندیم رضا،میڈیا پریس کلب کے اسد عباس جاوید شریک ہوئے سکول کے مینجنگ ڈائریکٹر میاں ولید مجید اور پرنسپل دی سمارٹ سکول میڈیم شازیہ ولید نے سیلاب زدگان کی مدد کیلئے میاں شبیر احمد مہالمی اور دیگر شرکاء کو عطیہ کی رقم کا چیک پیش کیا۔

 

