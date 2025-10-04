دباغ ویلفیئر ٹرسٹ یو کے کی جانب سے سیلاب متاثرین کیلئے امداد
شورکوٹ چھاؤنی (نمائندہ دنیا)دباغ ویلفیئر ٹرسٹ یو کے کی جانب سے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے آخری قصبہ درکھانا اور نواحی علاقہ جات 699/38، 699/41 گ ب نزد مائی صفوراں بند کے سیلاب متاثرین میں نقدی امداد تقسیم کی گئی۔۔۔
ٹرسٹ کی ٹیم نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور ان گھروں کے مکینوں میں رقم تقسیم کی جن کے مکانات و دیگر اثاثے سیلاب کی نذر ہو گئے تھے ۔ اس امدادی رقم کا مقصد متاثرین کو اپنی ضروریات کے مطابق اشیائے زندگی خریدنے میں سہولت فراہم کرنا ہے ۔ یہ فنڈز دباغ ویلفیئر ٹرسٹ یو کے کے ڈونرز کی جانب سے بھیجے گئے تھے ۔