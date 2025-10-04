صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل: پرائس لسٹ پر عملدرآمد ناکام، عوام لٹنے پر مجبور

  • فیصل آباد
پیرمحل: پرائس لسٹ پر عملدرآمد ناکام، عوام لٹنے پر مجبور

پیرمحل (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کی طرف سے جاری کردہ پرائس لسٹ پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث قصابوں اور دکانداروں نے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بڑا گوشت 1200 روپے فی کلو جبکہ چھوٹا گوشت 2200 روپے 900 گرام تک فروخت ہو رہا ہے۔۔۔

 پرائس مجسٹریٹ اور پیرا فورس مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی ریٹ لسٹ میں گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں شامل ہی نہیں کی گئیں، جبکہ دالوں اور سبزیوں کی مقررہ قیمتیں دکانداروں کے ریٹ سے نصف ہیں۔ 100 روپے مالیت کی چیز مارکیٹ میں 210 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے ۔ پرائس مجسٹریٹ چھوٹے ریڑھی بانوں پر تو کارروائی کرتے ہیں مگر بڑے دکاندار اور قصاب کھلے عام منافع خوری کر رہے ہیں۔قصابوں کا موقف ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے جاری کردہ ریٹ پر انہیں جانور نہیں ملتے ، لہٰذا وہ مجبوراََ زیادہ نرخ وصول کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ صرف ریٹ لسٹ جاری کرنے تک محدود نہ رہے بلکہ اس پر عملدرآمد بھی یقینی بنائے ۔ عوامی مطالبہ ہے کہ خلاف ورزی پر تھوک فروشوں اور قصابوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔

 

