الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت بنو قابل پروگرام کی لانچنگ تقریب

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی جڑانوالہ \"بنو قابل پروگرام\" کے تحت ہزاروں افراد کو ایپٹی ٹیوڈ ٹیسٹ میں شریک کروائے گی۔ یہ بات ڈائریکٹر پروگرام عثمان نفیس نے بتائی۔۔۔

الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کے تحت بنو قابل پروگرام کی شاندار لانچنگ تقریب مقامی مارکی میں منعقد ہوئی، جس میں طلبہ، طالبات اور پرنسپلز نے شرکت کی۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی جڑانوالہ ڈاکٹر سعید احمد، ڈائریکٹر عثمان نفیس، صدر الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ رانا عتیق الرحمن، صدر الخدمت فاؤنڈیشن فیصل آباد رائے ندیم الرحمن اور میڈیا منیجر شعیب ہاشمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حافظ نعیم الرحمن کے ویژن کے مطابق بنو قابل پروگرام کے ذریعے لاکھوں نوجوانوں کو فری آئی ٹی سکلز سکھا کر آن لائن کمانے کے قابل بنایا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ کراچی سے شروع ہونے والا یہ پروگرام اب پنجاب میں بھی تیزی سے رجسٹریشن کر رہا ہے اور ہزاروں افراد رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ 10 اکتوبر کو فیصل آباد میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ منعقد ہوگا، جس میں بڑی تعداد میں افراد شریک ہوں گے ۔ مقررین نے کہا کہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان خدمت کا یہ مشن پورے ملک میں جاری رکھیں گے ۔

 

