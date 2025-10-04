ڈاکٹر امجد ثاقب کو ایدھی ایوارڈ سے نوازا گیا
سمندری(نمائندہ دنیا)ڈاکٹر امجد ثاقب کا اعزاز موصوف کو ایدھی ایوارڈ سے نوازا گیا ۔،، اخوت،، کے بانی چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب کو ان کی جانب سے انسانیت کی خدمات کے پیش نظر انہیں لندن میں ایک تقریب میں،، ایدھی ایوارڈز،، دیا گیا ڈاکٹر امجد ثاقب سمندری کی معروف سیاسی وسماجی شخصیت شبیر احمد چودھر ی کے بھانجے ہیں۔
ڈاکٹر امجد ثاقب کا اعزاز موصوف کو ایدھی ایوارڈ سے نوازا گیا ۔،، اخوت،، کے بانی چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب کو ان کی جانب سے انسانیت کی خدمات کے پیش نظر انہیں لندن میں ایک تقریب میں،، ایدھی ایوارڈز،، دیا گیا ڈاکٹر امجد ثاقب سمندری کی معروف سیاسی وسماجی شخصیت شبیر احمد چودھر ی کے بھانجے ہیں۔