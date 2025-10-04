ٹوبہ :گرانفروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 1 لاکھ 20 ہزار جرمانہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )گرانفروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کے سلسلے میں سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا فورس صدف ارشاد عام شہری کا روپ دھار کر رکشہ پر شہر کی مرکزی مارکیٹ پہنچیں اور مختلف دکانوں سے خریداری کے بعد نرخوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔
خفیہ وزٹ کے بعد وہ پیرا فورس اسکواڈ کے ہمراہ دوبارہ مارکیٹ آئیں اور قواعد کی خلاف ورزی پر موقع پر ہی کارروائی عمل میں لائی۔ اوورچارجنگ، ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے اور ناجائز منافع خوری پر مختلف دکانداروں کو مجموعی طور پر ایک لاکھ بیس ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔اس موقع پر سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر صدف ارشاد نے تمام دکانداروں کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ عوامی استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے گڈ گورننس ویژن کے مطابق عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے بلاامتیاز و فوری کارروائی جاری رہے گی۔ان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی شکایات پر فوری ایکشن ہوگا اور کسی بھی گرانفروش کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔