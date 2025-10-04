صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :گرانفروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 1 لاکھ 20 ہزار جرمانہ

  • فیصل آباد
ٹوبہ :گرانفروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 1 لاکھ 20 ہزار جرمانہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )گرانفروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کے سلسلے میں سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا فورس صدف ارشاد عام شہری کا روپ دھار کر رکشہ پر شہر کی مرکزی مارکیٹ پہنچیں اور مختلف دکانوں سے خریداری کے بعد نرخوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔

خفیہ وزٹ کے بعد وہ پیرا فورس اسکواڈ کے ہمراہ دوبارہ مارکیٹ آئیں اور قواعد کی خلاف ورزی پر موقع پر ہی کارروائی عمل میں لائی۔ اوورچارجنگ، ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے اور ناجائز منافع خوری پر مختلف دکانداروں کو مجموعی طور پر ایک لاکھ بیس ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔اس موقع پر سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر صدف ارشاد نے تمام دکانداروں کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ عوامی استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے گڈ گورننس ویژن کے مطابق عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے بلاامتیاز و فوری کارروائی جاری رہے گی۔ان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی شکایات پر فوری ایکشن ہوگا اور کسی بھی گرانفروش کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیشتر تعلیمی اداروں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال

چینی کی قیمت بے قابو 250 روپے بکنے لگی جرمانوں کا خوف دکانداروں نے رکھنا چھوڑدی

تاجر کمیونٹی کے مسائل حل کرائے جائیں گے :صدر گجرات چیمبر

راہوالی:گھر میں گھس کر فائرنگ ، تشدد ، 2 بھا ئی زخمی

عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دینگے :صدر سیالکوٹ بار

نو سرباز نے ایک لاکھ 32 ہزار روپے اکائونٹ میں ٹرانسفر کرا لئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن