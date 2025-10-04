ملزموں کا گھر پر دھاوا ،ماں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ماں اور بچوں کو قابو کر کے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ جھمرہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے عاشق حسین نے پولیس کو بتایا کہ اس کی اہلیہ اور بچے گھر پر اکیلے موجود تھے کہ۔۔۔
اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر گھر پر دھاوا بول دیا اور اس کی بیوی بچوں کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کردیا اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارر وائی شروع کر دی ہے ۔