دھواں چھوڑتے بھٹے بند نہ ہو سکے ،آ لو دگی بڑھنے کا خدشہ
چناب نگر (نامہ نگار )سیاہ دھواں چھوڑنے والے بھٹے بند نہ ہو سکے ، ماہرین نے ماحولیاتی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافے کی پیش گوئی کر دی۔ مختلف علاقوں میں سیاہ دھواں اگلتے بھٹے ماحولیاتی آلودگی کا بڑا سبب بن رہے ہیں۔۔۔۔
بھٹوں کو نہ تو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا سکا اور نہ ہی بھٹہ مالکان کو معیاری کوئلہ استعمال کرنے کا پابند بنایا جا سکا۔ بھٹے غیر معیاری ایندھن جلا رہے ہیں جس سے سیاہ دھواں خارج ہو کر ہوا میں زہریلے اثرات چھوڑ رہا ہے ، مگر محکمہ ماحولیات خاموش تماشائی بنا ہوا ہے ۔ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی حد تک پہنچ گیا ہے اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو سرد موسم میں یہ 300 کی خطرناک حد تک پہنچ جائے گا۔ ماہرین صحت کے مطابق فضائی آلودگی میں اضافے کے باعث آنکھ، ناک، کان، گلے ، سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں تشویشناک اضافہ ہو گا۔شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ ماحولیات اپنے فرائض کی ادائیگی کے بجائے ماحول دشمن عناصر کو کھلی چھوٹ دے کر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے ۔