ملاوٹ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، 42 دودھ بردار گاڑیاں ضبط
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایات پر ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اس ضمن میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی سربراہی میں ضلع بھر میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 42 دودھ بردار گاڑیاں اور 88 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی۔۔۔۔
معائنے کے دوران متعدد فوڈ پوائنٹس کو معیاری بہتری کے لیے اصلاحاتی نوٹسز جاری کیے گئے جبکہ قوانین کی خلاف ورزی پر 42 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔ 100 لیٹر سے زائد ملاوٹی دودھ تلف کیا گیا اور کریانہ سٹورز سے دوران معائنہ ایکسپائرڈ مصنوعات برآمد ہوئیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے کہا کہ محفوظ خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیمیں متحرک اور عملی طور پر سرگرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملاوٹ اور جعلسازی کرنے والوں کے خلاف مستقل اور مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی اور ایسے عناصر کو قانون کے مطابق کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے گا۔