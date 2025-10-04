صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملاوٹ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، 42 دودھ بردار گاڑیاں ضبط

  • فیصل آباد
ملاوٹ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، 42 دودھ بردار گاڑیاں ضبط

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایات پر ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اس ضمن میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی سربراہی میں ضلع بھر میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 42 دودھ بردار گاڑیاں اور 88 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی۔۔۔۔

معائنے کے دوران متعدد فوڈ پوائنٹس کو معیاری بہتری کے لیے اصلاحاتی نوٹسز جاری کیے گئے جبکہ قوانین کی خلاف ورزی پر 42 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔ 100 لیٹر سے زائد ملاوٹی دودھ تلف کیا گیا اور کریانہ سٹورز سے دوران معائنہ ایکسپائرڈ مصنوعات برآمد ہوئیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے کہا کہ محفوظ خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیمیں متحرک اور عملی طور پر سرگرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملاوٹ اور جعلسازی کرنے والوں کے خلاف مستقل اور مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی اور ایسے عناصر کو قانون کے مطابق کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مزید 13 غیر قانونی باڑے مسمار ،5جانور ضبط کر کے مالکان کو جرمانے

50لاکھ کے درخت چوری،سخت نوٹس،کارروائی کا حکم

اشتہاریوں کی گرفتاری کو ہر صورت یقینی بنا یاجائے ،ڈی پی او

پنجاب دھی رانی پروگرام:و صول درخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس

کلورکوٹ : اسسٹنٹ کمشنر کا شہروں میں اشیا کی قیمتوں کا جائزہ،گرانفروش گرفتار،جرمانے

مظلوم فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے ،سید محمد رضا شاہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن