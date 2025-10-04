چنیوٹ:نجی سکول کے طلبا کا فلسطینیوں سے اظہارِ یکجہتی ،احتجاج
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چنیوٹ میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی بربریت کے خلاف رولرز گرامر سکول کے ننھے طلباء نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔۔۔
طلبا نے اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل مخالف نعرے درج تھے ۔مظاہرین نے کہا کہ گلوبل صمود فلوٹیلا کے نہتے کارکن غزہ کے مظلوم عوام کے لیے خوراک اور راشن لے جا رہے تھے مگر اسرائیلی جارحیت نے انسانیت سوز طرزِ عمل اختیار کیا۔ انہوں نے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت تمام گرفتار افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا اسرائیلی دہشت گردی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ۔ طلباء نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے اور گرفتار پاکستانیوں کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔