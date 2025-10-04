صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے کی کارروائی، ناجائز تعمیرات2جائیدادیں سربمہر

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے کی کارروائی، ناجائز تعمیرات2جائیدادیں سربمہر

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کے زیر کنٹرول رہائشی کالونیوں اور کمرشل مارکیٹس میں بلڈنگ بائی لاز کی پابندی یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔۔۔

ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن کی نگرانی میں اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں ایف ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم نے انسپیکشن کے دوران دو جائیدادوں کو سربمہر کر دیا اور مالکان کے خلاف چالان سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دیا۔گلستان کالونی نمبر 2 میں پلاٹ نمبر 132-B پر نقشہ کی خلاف ورزی پر تعمیرات کو فوری طور پر مسمار کر دیا گیا اور مکان کو سربمہر کر دیا گیا۔ دوسری کارروائی میں فیض آباد فلیٹس میں ایک دکان پر ناجائز قبضے کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور اسے بھی سربمہر کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ایف ڈی اے انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ بلڈنگ لاز کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی، ناجائز تعمیرات مسمار کر دی جائیں گی اور ذمہ داران کے خلاف فوجداری مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں۔

 

