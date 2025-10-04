جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ آر پی او ذیشان اصغر کی سربراہی میں ریجن فیصل آباد میں رواں سال 2025 کے دوران 316 خطرناک گینگز گرفتار کیے گئے۔۔۔
ان گینگز میں ملوث 819 ملز موں کو حراست میں لیا گیا، جس کے نتیجے میں 2914 مقدمات یکسو ہوئے ۔ ملز موں کے قبضہ سے 73 وہیکلز، 1310 موٹرسائیکلز، 96 تولے طلائی زیورات، 289 موبائل فون، 373 مویشی اور تقریباً 2.1 بلین روپے سے زائد نقدی برآمد ہوئی۔منشیات فروشوں کے خلاف 5194 مقدمات درج کر کے 5206 ملزمان کو گرفتار کیا گیا جن کے قبضہ سے 2419 کلوگرام چرس، 81 کلوگرام آئس، 71278 لیٹر شراب، 282 کلوگرام افیون اور 423 کلوگرام ہیروئن قبضہ پولیس میں لی گئی۔ ناجائز اسلحہ رکھنے والوں سے 3726 پسٹل، 27 ریوالور، 281 بندوقیں، 107 کلاشنکوف، 281 رائفلیں اور 15473 گولیاں برآمد کی گئیں۔کائٹ فلائنگ کے خلاف 290 مقدمات درج کر کے 308 ملزمان گرفتار کیے گئے جبکہ 34129 پتنگیں اور 1430 ڈور چرخیاں قبضہ میں لی گئیں۔ انسداد جرائم کے ساتھ ساتھ کیٹگری A کے 2714 اور کیٹگری B کے 6257 مجرمان اشتہاری جبکہ کیٹگری A کے 445 اور کیٹگری B کے 5083 عدالتی مفروران گرفتار کیے گئے ۔