کھلی کچہری عوامی مسائل کے حل کا مؤثر فورم :کمشنر فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ کھلی کچہری عوامی مسائل کے حل کے لئے ایک مؤثر فورم ہے جہاں شہری بلا جھجک اپنی شکایات اور تجاویز براہ راست پیش کرتے ہیں۔۔۔۔
کمشنر نے واضح کیا کہ عوامی درخواستوں کے فوری اور شفاف ازالے کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو اور شہریوں کو حقیقی ریلیف ملے ۔ وہ جڑانوالہ میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل و شکایات کے ازالے کے حوالے سے دیئے گئے احکامات پر عملدرآمد کا تفصیلی جائزہ لے رہے تھے ۔اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا اور اے سی جنرل فرہاد دانش نے کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ موصول ہونے والی عوامی درخواستوں کی شنوائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ بیشتر احکامات پر محکمانہ سطح پر عملی اقدامات مکمل کر لئے گئے ہیں اور شہریوں کے مسائل کے حل میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے ۔کمشنر نے افسران کو ہدایت کی کہ عوامی خدمت کو اولین ترجیح بنایا جائے اور موصول ہونے والی ہر شکایت کو سنجیدگی سے نمٹایا جائے ۔ آخر میں بتایا گیا کہ اگلی کھلی کچہری تحصیل گوجرہ (ٹوبہ ٹیک سنگھ) میں منعقد کی جائے گی۔