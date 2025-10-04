صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او چنیوٹ کی جامع مسجد ابراہیم میں کھلی کچہری

  • فیصل آباد
ڈی پی او چنیوٹ کی جامع مسجد ابراہیم میں کھلی کچہری

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لئے اقدامات جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد نے جمعۃ المبارک کے روز جامع مسجد ابراہیم، گلشن ٹاؤن، لاہور روڈ چنیوٹ میں کھلی کچہری لگائی۔۔۔

کھلی کچہری میں تھانہ سٹی کے پولیس افسر، انچارج کمپلینٹ سیل، دیگر پولیس اہلکاروں سمیت نمازیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈی پی او عبداﷲ احمد نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو فوری دادرسی یقینی بنانے کی ہدایت دی جبکہ کمپلینٹ سیل کو تمام درخواستوں پر عملدرآمد کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ڈی پی او نے شرکاء کو پنجاب پولیس کی مختلف سروسز کے بارے میں بریفنگ دی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں کھلی کچہری لگانا سنت نبوی ﷺ ہے تاکہ عوامی مسائل براہِ راست سن کر حل کیے جا سکیں اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیا جا سکے ۔

 

