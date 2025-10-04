شہریوں میں حفاظتی اقدامات کا شعور اجاگر کرنا ضروری :زینب جہاندار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) شہریوں میں حفاظتی اقدامات کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ یہ بات ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر زینب جہاندار نے سول ڈیفنس ریزیلینس کور میں بطور رضاکار شمولیت اور رجسٹریشن سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔۔۔
اجلاس میں سول ڈیفنس آفیسر رانا محمد عباس، سرکاری و نجی کالجز کے پرنسپلز، ڈائریکٹر و ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سمیت مختلف محکموں کے افسر شریک ہوئے ۔ سول ڈیفنس آفیسر نے رضا کاران کی رجسٹریشن اور تربیت سے متعلق بریفنگ دی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہنگامی حالات میں سول ڈیفنس کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے ۔ ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے سول ڈیفنس ریزیلینس کور میں بطور رضاکار رجسٹریشن اور ضروری تربیت کا آغاز کر دیا ہے تاکہ کسی بھی آفت یا ایمرجنسی میں شہریوں کو فوری مدد اور رہنمائی فراہم کی جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ یہ سرگرمیاں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ انہیں قومی خدمت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں نہ صرف تعلیمی اداروں بلکہ سرکاری و نجی دفاتر میں بھی رجسٹریشن مہم چلائی جائے گی۔اجلاس کے آخر میں شرکاء نے عزم کیا کہ وہ سول ڈیفنس ریزیلینس کور میں بطور رضاکار شامل ہو کر ملک و قوم کی خدمت کریں گے ۔